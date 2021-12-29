Сенатор Пушков рассказал, как США "вешают лапшу" про россиян

Он прокомментировал предложение Неда Прайса "поверить на слово" о фейковом видео про нападение Украины на РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал Государственный департамент Соединенных Штатов после предложения "поверить на слово" Вашингтону о планах РФ снять фейковое видео про нападение Украины. Об этом член верхней палаты парламента написал в своем Telegram-канале.

В ходе брифинга в Госдепе журналист Associated Press Мэтт Ли попросил пресс-секретаря ведомства Неда Прайса привести доказательства того, что Москва планирует совершить провокацию с фейковым роликом нападения Украины. Официальный представитель Госдепа в ответ предложил "поверить на слово" американскому правительству.

Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа. Алексей Пушков, сенатор РФ

Он отметил, что подобные заявления американские власти распространяют не впервые. Так ранее, США обвиняли сирийское правительство в применении боевого отравляющего вещества. Данная информация оказалась ложной, а снятое видео, как оказалось позже, было смонтировано местными оппозиционерами.

Ранее военнослужащие США прибыли в Польшу.

Фото: Twitter / Alexey_Pushkov