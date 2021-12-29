Военнослужащие США прибыли в Польшу

Силы НАТО усилили ряды в Восточной Европе.

Направленные на усиление НАТО первые передислоцированные подразделения военнослужащих США прибыли в Польшу. Об этом рассказали представители местного информационного агентства РАР. Ранее в Восточной Европе также приземлились военно-транспортные американские самолеты с передовой группой, которая подготовила условия для прибытия солдат. Задачей специалистов стало материально-техническое обеспечение войск альянса.

В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше. пресс-служба министерства

Напомним, что ранее о переброске в Европу заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Солдаты США и НАТО отправятся в Румынию. Польшу и Германию. Усиление необходимо союзникам для поддержки в регионе. Войска не планируют участвовать в военных действиях на Украине.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

