Американцы политизировали Олимпиаду на церемонии открытия.

Американский телеканал NBC показал российского президента Владимира Путина во время выхода сборной Украины на торжественной церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Ведущая обратилась при этом к популярной на Западе теме так называемого "российского вторжения". Она напомнила гражданам о том, что Москва сосредотачивает военнослужащих на государственной границе с Киевом.

За Владимиром Путиным, который здесь сегодня, разумеется, наблюдает весь мир. комментатор Саванна Гатри.

В последнее время Украина и Запад выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" России. Не исключается вариант того, что Россия готовится атаковать территорию соседнего государства. В Кремле отвергали подобные заявления. По мнению дипломатов, НАТО и США пользуются своими заявлениями как предлогом для размещения боевых сил в р европейском регионе и около границ РФ.

Чижов опроверг заявление США о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину.

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