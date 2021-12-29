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Чижов опроверг заявление США о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину

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Постпред РФ при ЕС оценил заявление Пентагона.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью американскому телеканалу CNN опроверг планы Москвы сфабриковать предлог для военного вторжения на Украину. Дипломат оценил высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который рассказал о ролике, на котором Москва инсценирует атаку на свои земли или русскоязычное население. По версии США, речь идет о графическом пропагандистском видео.

Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами.

Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

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Фото и видео: YouTube / CNN

Теги: владимир чижов, пентагон, фейковое видео
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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