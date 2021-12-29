Чижов опроверг заявление США о планах России сфабриковать предлог для вторжения на Украину

Постпред РФ при ЕС оценил заявление Пентагона.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью американскому телеканалу CNN опроверг планы Москвы сфабриковать предлог для военного вторжения на Украину. Дипломат оценил высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который рассказал о ролике, на котором Москва инсценирует атаку на свои земли или русскоязычное население. По версии США, речь идет о графическом пропагандистском видео.

Я могу вас заверить, что Россия никогда не занимается такими вещами. Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

МИД РФ: Запад заставляет ICAO расследовать инцидент с Ryanair.

Фото и видео: YouTube / CNN