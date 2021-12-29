Джон Кирби рассказал о сути фейкового ролика, который создает РФ.

Пентагон обвинил Россию в подготовке к "вторжению" на Украину. По данным официального представителя американского оборонного ведомства Джон Кирби, США располагают разведывательными данными о создании Москвой фейкового видео, необходимого для предлога атаки на территорию соседнего государства. На ролике должно быть показано зрителям инсценированное нападение ВСУ на РФ или русскоязычное население. При этом пресс-секретарь не представил СМИ никаких доказательств и не раскрыл свои источники.

У нас есть информация, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения... планирует инсценировать фейковую атаку против суверенной российской территории или населения, чтобы оправдать свои действия. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

В Пентагоне уточнили, что по мнению Вашингтона, Россия способна опубликовать очень графическое пропагандистское видео со "скорбящими" людьми (актерами), военным снаряжением, которыми оснащены силы Запада или Киева.

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Фото и видео: YouTube / NowThis News