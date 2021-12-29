МИД РФ: Запад заставляет ICAO расследования инцидента с Ryanair

Мария Захарова считает, что ICAO становится способом для политического давления.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Запад заставляет ICAO (Международную организацию гражданской авиации ) выдать удобный для них результат расследования инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Информацией чиновница поделилась с журналистами во время регулярного брифинга в Москве.

Выглядит так, как будто специалистам ICAO дается указание сделать работу над ошибками, подумать, что там написали, иначе, видимо, будете писать бесконечно свои доклады, пока не выдадите правильный результат. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что международные эксперты от ICAO 31 января выложили доклад, выводы которого не устроили заинтересованные западные страны. В связи с этим расследование было продолжено. В МИД РФ призвали ICAO не быть инструментом политического давления в руках Запада и не становиться методом неугодными правительствами.

Захарова пригрозила ответными мерами, если Британия введет санкции.

Фото и видео: МИД России

