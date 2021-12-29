Захарова пригрозила ответными мерами, если Британия введет санкции

В МИД РФ проинформировали об ответных адресных санкциях.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пригрозила ответными мерами, если Лондон введет санкции против российских СМИ и бизнеса. Ранее о таких возможностях говорила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Мы создавали все условия для работы здесь иностранных корреспондентов. Мы проявляли кооперабельность, открытость и абсолютное следование духу и букве закона….но мы научились отвечать, потому что всему есть предел. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заметила, что она просто информирует журналистов об адресной ответной реакции. Также она назвала "безобразными" подобные заявления от министерства иностранных дел Великобритании. В МИД РФ считают, что Лондон предпринимает шаги, которые не служат нормализации отношений, а вызывают новый виток напряженности.

Мария Захарова подчеркнула, что говоря о санкциях для предпринимательства, Британия снижает собственную инвестиционную привлекательность в сфере крупного бизнеса, который тесно сотрудничает с Москвой. По словам чиновницы, такие действия нарушают права человека и развития демократического общества.

Захарова на китайском языке поздравила Китай с Новым годом.

Фото и видео: МИД России

