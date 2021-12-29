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Захарова на китайском языке поздравила Китай с Новым годом
Сегодня, 13:01
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Захарова на китайском языке поздравила Китай с Новым годом

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В МИД РФ пожелали успехов спортсменам на ОИ-2022.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на китайском языке поздравила жителей Китая с наступившим Новым годом по лунному календарю. Послание коллегам из КНР чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она также пожелала спортсменам удачного выступления на зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине.

Поздравляю дружественный китайский народ с Новым годом! Желаю нашим друзьям радости, богатства и благополучия. Желаю успеха на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Удачи!

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что зимняя Олимпиада-2022 запланирована в период с 4 по 20 февраля в Пекине, а также на территориях китайских городов Чжанцзякоу и Яньцин. Торжественная церемония открытия начнется в пятницу в 15:00 по московскому времени.

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Фото и видео: МИД России
 

Теги: китайский новый год, китайский язык, мария захарова, мид, олимпиада в пекине
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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