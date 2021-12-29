Захарова: Джонсону пора прекратить пугать "российской угрозой"

В МИД РФ оценили видео, размещенное в соцсетях премьером Британии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что главе британского правительства следует прекратить распространять ложную информацию об угрозе российского вторжения на Украину. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга в МИД РФ.

Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях ролик. В нем политик лично рассказал об "опасной ситуации" и российских войсках, которые находятся около государственной границы с Киевом. Иностранец упомянул об очень реальных перспективах "неминуемого" военного вторжения РФ на территорию соседнего государства.

Грушко: Россия не удивлена заявлением США об ответственных за утечку ответа.

Фото и видео: МИД России

