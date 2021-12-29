Грушко: Россия не удивлена заявлением США об ответственных за утечку ответа

В МИД РФ считают, что Вашингтон перекладывает на Москву ответственность за свои поступки.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко заявил о том, что Москва не удивлена заявлением США об ответственных за утечку ответа по гарантиям безопасности. Ранее Госдеп обвинил РФ в предоставлении ответа США иностранным изданиям. По словам дипломата, Вашингтон пытается переложить ответственность. Таким мнением спикер поделился в интервью журналистам "РИА Новостей".

Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за все несёт ответственность. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Напомним, что Америка ранее заявила о том, что за утечкой ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности в испанскую газету El Pais стоит Москва. На онлайн-портале СМИ размещен файл с исходными данными "Киев и Мадрид". Автор материала в газете упомянул о том, что не назовет источник, который передал ему сведения. При этом он заметил, что обнародование текста не повлияет на процесс переговоров.

Польша надеется на прибытие дополнительных солдат США в ближайшие недели.

Фото: Piter.tv

