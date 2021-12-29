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Польша надеется на прибытие дополнительных солдат США в ближайшие недели
Сегодня, 10:25
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Польша надеется на прибытие дополнительных солдат США в ближайшие недели

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Марчин Пшидач сообщил какой сигнал Польша и США подают Москве.

Власти Польши рассчитывают на то, что дополнительные подразделения американских военнослужащих прибудут в страну в течение следующих нескольких недель. Такое заявление в эфире местного радио сделал заместитель министра по внешней политике Марчин Пшидач. По словам чиновника, ситуация в европейском регионе сейчас динамично развивается на восточном направлении от границы Польши.

Инфраструктура в Польше готова. Американские солдаты много лет здесь дислоцированы. Благодаря этому новые подразделения можно высылать в срочном режиме, быстро.

Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

В МИД Польши подчеркнули, что поддерживают решение Пентагона о размещении новых американских подразделений в Европе. Такое постановление Марчин Пшидач назвал "хорошим". Чиновник уверен, что таким образом США и Польша дают четкие сигналы для России о том, какой подход был выбран Западом.

Польша запретила Виталию Милонову въезд в Евросоюз.

Фото и видео:
 

Теги: европа, марчин пшидач, мид, передислокация войск, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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