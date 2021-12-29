Псаки оценила решение США о переброске войск в Европу

В Белом доме прокомментировали решение Пентагона отправить дополнительные силы в регион.

Официальный представитель администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки прокомментировала решение США о переброске дополнительных войск в Европу. Во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновница заметила, что решение об отправке военного состава связано не с какими-либо новыми разведывательными данными или событиями. Консультации по миссии с европейскими партнерами и союзниками велись на протяжении нескольких недель.

Я бы не стала считать, что это решение было принято в связи с какими-либо событиями, произошедшими в последние 48 часов или за последние несколько дней. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка напомнила прессе о том, что если Россия решится на деэскалацию конфликта на государственной границе с Украиной, это может повлиять на решение США по уровню военного присутствия и расстановки сил в Европе.

Пентагон подтвердил отправку 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию.

Фото и видео: Белый дом

