Джон Кирби рассказал о приказе Байдена по передислокации сил в Европу.

Пентагон подтвердил отправку 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник заявил прессе, что президент Джо Байден ясно дал понять о том, что США дадут ответ на растущую угрозу ради безопасности и стабильности европейского региона.

Наша приверженность 5-й статье НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой. В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что Пятая статья подписана странами-участницами НАТО в Вашингтоне в 1949 году. Документ предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одно или несколько" государств альянса. В ближайшее время около двух тысяч военнослужащих США будут направлены в Европу в виде дополнительных сил. Переброшены личный состав не будет принимать участие в военных действиях на Украине. Они нужны на территории ради "укрепления" восточного фланга НАТО.

Пентагон: ситуация на Украине напоминает холодную войну.