Польша запретила Виталию Милонову въезд в Евросоюз

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов не смог попасть в Финляндию. Как оказалось, Польша внесла парламентария в санкционный список. Об этом Милонов написал в "ВКонтакте".
В понедельник пытался приехать в Финляндию для развития культурных связей между двумя странами, но из-за польских политических решений Финляндия фактически стала инструментом антироссийских мер.
Виталий Милонов.
По требованию Польши Милонову запретили въезд в страны Евросоюза и страны шенгенского договора. Депутат связал это с его визитом в Белоруссию в период миграционного кризиса. По его словам, он помогал властям Белоруссии "сделать жизнь нелегальных мигрантов легче", а также оказывал поддержку детям беженцев. По всей видимости Польше это не понравилось, хотя Милонов и не был на ее территории.
Фото: Instagram / @villemilonov
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