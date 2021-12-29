Польша запретила Виталию Милонову въезд в Евросоюз

Депутат об этом узнал на российско-финской границе.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов не смог попасть в Финляндию. Как оказалось, Польша внесла парламентария в санкционный список. Об этом Милонов написал в "ВКонтакте".

В понедельник пытался приехать в Финляндию для развития культурных связей между двумя странами, но из-за польских политических решений Финляндия фактически стала инструментом антироссийских мер. Виталий Милонов.

По требованию Польши Милонову запретили въезд в страны Евросоюза и страны шенгенского договора. Депутат связал это с его визитом в Белоруссию в период миграционного кризиса. По его словам, он помогал властям Белоруссии "сделать жизнь нелегальных мигрантов легче", а также оказывал поддержку детям беженцев. По всей видимости Польше это не понравилось, хотя Милонов и не был на ее территории.

Фото: Instagram / @villemilonov