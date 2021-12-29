Нед Прайс не смог дать журналистам материалы с разведывательными данными.

Госдеп отказался привести доказательства утверждений о фабрикации РФ видео об Украине. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс во время брифинга с журналистами заявил о том, что Москва готовит сфабрикованный ролик о происходящем в Киеве. Чиновник не стал раскрывать источник, который поделился с дипломатами и властями США этими сведениями.

Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. Один из возможных вариантов…включает производство пропагандистского видео. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По словам руководителя пресс-службы, в видео будут презентовали тяжелые для восприятия события, ложные взрывы, разрушенная местность, ликвидация военной техники, погибшие люди и актеры, которые будут притворяться скорбящими.

Американский корреспондент Мэтью Ли попросил Прайса пояснить, на чем основаны его утверждения и представить доказательства по рассекреченным разведывательным данным. Он попросил представителя Госдепа предоставить источник нахождения этих материалов, чтобы в СМИ могли с ними ознакомиться. В ответ на это в Госдепе чиновник заметил: "я только что о них рассказал".

Нет, вы привели ряд утверждений. Это не доказательства, это просто ваши слова, уж извините. Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать. речь журналиста.

Госдеп официально подтвердил подлинность документа в El País.

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