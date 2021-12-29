Госдеп официально подтвердил подлинность документа в El País

Нед Прайс заявил, что Госдеп не публиковал в СМИ ответы РФ по гарантиям безопасности.

Госдеп официально подтвердил подлинность опубликованных СМИ ответов США на предложения РФ. Об этом журналистам на регулярном брифинге в американской внешнеполитической службе рассказал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник заметил, что размещенный в испанской газете El País документ действительно является письменным ответом Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.

Я не видел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются подлинными…Мы не публиковали эти документы, но теперь, когда они обнародованы, мы можем подтвердить то, что мы всегда говорили. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт напомнил о том, что Сша едины с союзниками и партнерами по открытому конструктивному и серьезному дипломатическому общению. Прайс добавил, что опубликованные документы говорят России о том, что решение по конфликту вокруг Украины может быть найдено переговорным путем. В Госдепе заметили, что просочившиеся сведения в СМИ не поставили США в неловкое положение.

Пентагон заявил, что не публиковал в El Pais ответ на предложения России.

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