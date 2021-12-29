Джон Кирби подтвердил сведения, опубликованные в El Pais.

Пентагон заявил, что не публиковал в El Pais ответ на предложения России по гарантиям безопасности. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами в американском оборонном ведомстве сделал официальный представитель Джон Кирби. Чиновник уточнил, что указанный документ подтверждает миру то, что Вашингтон уже заявлял миру ранее. Таким образом спикер оценил резонансную стать. в испанском издании.

Нет различий в том, о чем мы заявляем публично, и о чем говорим в ходе частных дискуссий. Если Россия действительно серьезно настроена на поиск дипломатического решения, как она о том заявляет, то данный документ проясняет, что такая возможность существует. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 2 февраля испанская газета Pais сообщила читателям о том, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Данный файл был опубликован на онлайн-странице СМИ с исходными данными "Киев и Мадрид". В тексте упоминалось о том, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательного ракетного вооружения и сил на Украине.

