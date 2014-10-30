В Швейцарии рассказали, кого пустят на саммит Путина и Байдена

Все журналисты должны пройти тест на коронавирус. В противном случае, им придется проходить его в медиацентре.

Швейцария озвучила условия аккредитации журналистов на встречу президентов США и России. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Чтобы сотрудник СМИ получил аккредитацию, он должен иметь сразу несколько документов: сертификат вакцинации против коронавируса; отрицательный ПЦР-тест; отрицательный тест на антиген на COVID-19; документ подтверждающий, что его владелец переболел коронавирусом. Действия Швейцарии сразу оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решение шведской стороны не принимать для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации "Спутником V" не повлияет на организацию встречи двух президентов.

Напомним, что главы государств встретятся в Женеве 16 июня. Получить аккредитацию на мероприятие можно до 11 июня.

Ранее мы сообщили, что Зеленский в очередной раз попросил США остановить строительство "Северного потока -2".

Фото: pexels