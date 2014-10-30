Зеленский в очередной раз попросил США остановить строительство "Северного потока -2"

По мнению президента, "Северный поток -2" отключит Украину от поставок газа. В таком случае страна останется без армии.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери страны из-за "Северного потока -2". Как сообщили РИА Новости, глава государства насчитал 3 млрд долларов в год. Также он в очередной раз обратился к США с просьбой не допустить строительство российского газопровода.

Зеленский указал, что украинские власти не смогут препятствовать завершению строительства "Северного потока -2". Сделать это могут только американцы. В этом случае Украина предоставит Вашингтону все данные по угрозам от реализации проекта.

Недавно президент США Джо Байден сказал, что американские санкции не остановят строительство российского газопровода. Также он сказал, что применение ограничений могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

Ранее мы сообщили, что Кабмин предложил наказывать санкциями иностранцев, нарушивших права россиян.

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