Кабмин предложил наказывать санкциями иностранцев, нарушивших права россиян

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий применять санкции к иностранцам, которые посягнули на права россиян. Соответствующую инициативу выдвинуло правительство РФ. Об этом сказано в базе данных нижней палаты парламента.
Поправки предлагается внести сразу в два федеральных закона. В пояснительной записке сказано, что к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан РФ, могут применяться санкции различного характера. Однако, в документе речь идет не только о гражданах США. Власти хотят распространить закон на всех иностранцев, вне зависимости от их гражданской принадлежности. Также предлагается применять законопроект в отношении лиц без гражданства. При этом законопроект не предусматривает расширения санкций в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории России.
Ранее мы сообщили, что Путин заявил об обновлении списка кандидатов в Думу от "Единой России".
Фото: pexels
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