Путин заявил об обновлении списка кандидатов в Думу от "Единой России"

По словам президента, «там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования».

Президент России Владимир Путин заметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуме от партии "Единая Россия". Глава государства считает, что это произошло из-за внутрипартийных праймериз.

Как подчеркнул российский лидер, эти кандидаты не являются членами партии. В общении с людьми они доказали, что имеют право на то, чтобы представлять их интересы. Путин уверен, что предварительное голосование нужно для развития партии и привлечения новых молодых, толковых и целеустремленных сторонников. Он попросил остановиться на этой теме отдельно и поинтересовался, как ощущают себя те люди, которые впервые участвовали в праймериз.

Здесь нужно говорить о планах, задачах, о нашей совместной работе по реализации общественно-политической повестки развития. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что в праймериз участвовало много молодежи. Он думает, что это хороший показатель. В завершении президент поздравил всех победителей праймериз с прохождением этого этапа в жизни.

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Видео: kremlin.ru