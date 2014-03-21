Осужденный американец Пол Уилан рассказал, как сделал прививку от COVID-19 в России

Осужденный рассказал о том, что у него периодически бывает кашель. По его словам, получить медицинскую помощью достаточно сложно.

Американец Пол Уилан рассказал, как сделал прививку от COVID-19 в России. В интервью телеканалу CNN он сообщил, что получил первую дозу вакцины. Второй компонент препарата он планирует получить через две недели.

Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России. По данным ФСБ, мужчина пойман "при проведении шпионской акции". Адвокат осужденного Владимир Жеребенков сказал, что Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Находясь под стражей, американец сказал, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен знают о произошедшем и добиваются его освобождения. Он надеется, что данная тема будет затронута на встрече президента России Владимира Путина с Байденом.

Напомним, что до ареста Уилан руководил службой безопасности в крупной американской компании BorgWarner. Организация специализируется на производстве комплектующих для автомобилей.

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Видео: CNN