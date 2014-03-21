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В МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым
Сегодня, 19:45
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В МИД Украины пригрозили Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым

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Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва рассматривают возможность авиасообщения на полуостров.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаров пригрозил "немедленными санкциями" в случае полетов белорусских авиакомпании в Крым. Об этом он сообщил агентству "Укринформ".

Джапаров заявил, что действия Минска являются попыткой легитимизировать оккупацию Крыма. Если хотя бы один самолет окажется на территории полуострова, Украина применит санкции.

Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией.

Эмине Джапаров, замминистра иностранных дел Украины

Напомним, что 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией. Такое решение было принято после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. Украинские власти запретили входить самолетам в воздушное пространство соседней республики. Кроме того, страна закрыла свое небо для белорусских авиалайнеров.

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Фото: pexels

Теги: белоруссия, крым, мид украины, полеты в крым, санкции
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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