По версии Козака, олигархи оплачивают отечественную продукцию, пока Украина записывает Россию в список агрессоров.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, как деньги украинских чиновников помогают Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканалу "Россия 24".

Речь идет, в первую очередь, о Петре Порошенко. Вместе с ним российскую продукцию покупают: украинский политолог Владимир Грановский, бывший МИД Украины Арсений Яценюк, известный украинский миллиардер Виктор Пинчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Кроме того, действующие органы государственной власти Украины тоже не отказываются от подобных решений и выделяют деньги из бюджета. Козак утверждает, что за их счет Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и оказывает гуманитарную поддержку Донбассу.

Замглавы администрации президента уточнил, что объем товарооборота составил около 11 млрд долларов. Только в 2020 году по экспорту из России приобретено на 6,7 млрд долларов. Украина продала всего на 4 млрд долларов.

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Видео: YouTube / Россия 24