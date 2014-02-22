Минтранс ФРГ объяснил, почему произошла отмена рейсов в Россию

Дело в том, что Федеральное агентство воздушного транспорта РФ не представило разрешение на полеты немецких компаний в июне.

Минтранс ФРГ объяснил отмену рейсов из Германии в Россию и обратно. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет о выдаче разрешения на полеты Lufthansa в июне. Как разъяснили в ведомстве, авиаперевозчик не получил документ и решил отменить все рейсы. Полеты прекратили до тех пор, пока российская сторона не выдаст соответствующее разрешение. В немецком министерстве добавили, что по этой же причине не состоялись рейсы "Аэрофлота" и S7.

В прошлом году российская сторона в одностороннем порядке приостановила двустороннее соглашения о воздушном сообщении. Это произошло в марте. Тогда началась всемирная пандемия коронавируса. В результате, авиаперевозки разрешили в сокращенном количестве, частично на ежемесячной чартерной основе по принципу взаимности.

Напомним, что компания Lufthansa отменила рейсы, запланированные на среду. Самолеты должны были полететь в Москву и Санкт-Петербург, после чего вернуться обратно.

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Фото: "ВКонтакте" / Аэропорт Пулково