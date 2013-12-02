В Ираке из-за "черной плесени" умерли минимум два человека

В Ираке в провинции Ди-Кар из-за мукормикоза скончались не менее двух человек. Об этом сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.
Мукормиркоз – это грибковое заболевание, известное как "черная плесень". Всего в стране зафиксировали четыре случая заболевания, не менее двух человек умерли.
"Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией", — цитирует телеканал слова аль-Замили.
Мукормикоз может возникнуть у людей, которые находятся в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде. Заразиться можно и после того, как грибок проникнет в кожу через порез, царапину или ожог. Заболевание особенно опасно для людей с диабетом и пониженным иммунитетом.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все