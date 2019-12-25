В Индии удаляют глаза пациентам с COVID-19, зараженным "черной плесенью"

В противном случае инфекция может проникнуть в мозг, и тогда будет поздно что-либо делать.

В Индии продолжается эпидемия смертельной "черной плесени" (мукормикоза), количество заболевших достигло 8800 человек. Как сообщает BBC News, смертность от инфекции достигает 50%. В некоторых случаях для того, что спасти людей, им удаляют глаза.

Больше половины случаев мукормикоза были зафиксированы в западных штатах Гуджарат и Махараштра. Заражение грибком проявляется как побочный эффект COVID-19. Как отмечали врачи, причина может быть в стероидах, которые используют для лечения коронавируса. Мукормикоз выявляют через 12-18 дней после выздоровления от коронавируса. При этом операция требуется 80% пациентов, поступивших в больницу. Как отметили врачи, удалять глаза приходится, чтобы спасти жизнь пациента. В противном случае инфекция может проникнуть в мозг, и тогда будет поздно что-либо делать.

Вспышку мукормикоза у переживших коронавирус впервые зафиксировали 9 мая врачи индийского штата Гуджарата. Согласно проведенным исследованиям, все заболевшие мукормикозом были диабетиками, ни у одного из пациентов не было нормального уровня сахара в крови.

Фото: Piter.tv