ВОЗ дала рекомендации по борьбе с "черной плесенью"

Следует сократить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по минимизации распространения "черной плесени". Об этом "РИА Новости" сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Организация советует свести к минимуму использование гормональных препаратов и антибиотиков при тяжелом и среднем течении коронавируса, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "черной плесенью".

По словам Вуйнович, некоторые грибковые инфекции, выявленные у пациентов в Индии, связаны с дрожжами или плесенью. Они чаще всего оказывают воздействие на людей с ослабленным иммунитетом, которые ранее перенесли тяжелые заболевания или принимали определенные препараты.

Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет. из сообщения ВОЗ

Кроме того, специалист порекомендовала тщательно следить за чистотой биомедицинского оборудования, в частности за вентиляторами. Также рекомендуется при диагностике грибковых заболеваний у пациента использовать специальные для лечения препараты.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека.

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