ВОЗ призвала не полагаться на антитела и пройти вакцинацию

Наличие антител не гарантирует защиту от коронавируса.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович призвала не полагаться на результаты теста на антитела для принятия решения о вакцинации от коронавируса. Об этом она сказала в интервью изданию РБК.

Вуйнович подчеркнула, оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий.

Присутствие определенных антител в "обычных тестах" [выполняемых в коммерческих лабораториях] обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ

По ее словам, тест может дать положительный результат в первые несколько недель после заражения. Это произойдет также в том случае, если болезнь протекала бессимптомно. Вуйнович отметила, что вакцинация является верным и лучшим способом достижения иммунитета.

Напомним, данные недавнего опроса показали, что вакцинироваться от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан РФ, чем ради отдыха за границей. Отказались от прививки вообще 53 процента респондентов.

Ранее ученые Оксфордского университета заявили, что смешанное применение вакцин AstraZeneca и Pfizer способно сформировать у человека иммунитет против коронавируса.

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