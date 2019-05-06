Иммунолог назвал особенности лямбда-штамма коронавируса

Эксперт считает, что "лямбда" со временем вытеснит "дельту".

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал особенности лямбда-штамма коронавируса. О них он рассказал в эфире "Радио 1" .

Данный штамм был выявлен впервые в Перу Чили, Эквадоре и Аргентине зимой прошлого года. По версии ученых, в нем имеется несколько мутаций в спайковом белке, влияющих на степень заразности. Однако у специалистов в настоящее время нет информации, способна ли эта мутация спровоцировать более тяжелое течение COVID-19 или ослабить действие препаратов от него.

Жемчугов подчеркнул, данная мутация является отражением естественного процесса изменения вируса.

Он изменяется, подстраивается под меняющиеся внешние условия. Новый штамм - как новая конструкция. Он более приспособлен, более устойчив, более заразен, более способен распространяться по миру. Владислав Жемчугов, врач-иммунолог

По его словам, данная мутация будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не прививался. Кроме того, считает эксперт, коронавирус "лямбда" постепенно вытеснит штамм "дельта".

Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской Академии Наук Сергей Нетесов заявил, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц вируса.

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