Россияне не готовы вакцинироваться ради отпуска на отечественных курортах

Лишь три процента респондентов готовы привиться перед поездкой.

Вакцинироваться от COVID-19 ради отдыха в Краснодарском крае готовы в шесть раз меньше граждан РФ, чем ради отдыха за границей. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на результаты опроса веб-портала Superjob.

В опросе, который проводился в конце июня, приняли участие 1600 человек.

Согласно полученным результатам, три процента россиян готовы вакцинироваться ради отпуска на Кубани. В конце весны 20 процентов говорили о том, что они готовы привиться от COVID-19 для поездки за рубеж. 19 процентов респондентов вакцинируются независимо от требований властей субъекта РФ. А вот отказались от прививки вообще 53 процента граждан РФ.

Также, по данным опроса, мужчины готовы сделать инъекцию чаще, чем женщины – четыре процента против двух. Женщины, кроме того, чаще всего отрицают саму возможность вакцинации от коронавируса – 56% против 52% мужчин.

Ранее глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, чем третья волна COVID-19 отличается от второй.

Фото: pixabay.com

