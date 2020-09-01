Глава Комздрава рассказал, чем третья волна COVID-19 отличается от второй

На сегодня чаще всех болеют ковидом молодые люди в возрасте 20-40 лет.

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, чем третья волна COVID-19 отличается от второй. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Лисовец отметил, что дети сейчас стали меньше болеть коронавирусом, чем во вторую волну. Однако они по-прежнему испытывают при болезни те же симптомы: кашель, чихание, высокая температура и насморк.

Глава Комздрава заявил, что на сегодня чаще всех болеют ковидом молодые люди в возрасте 20-40 лет. Он также добавил, что при первых симптомах необходимо обращаться к врачу.

Ранее мы писали, что в Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 850 тыс. человек.

Фото: Piter.tv