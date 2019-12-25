В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 850 тыс. человек

На сегодня общий запас вакцины в городе составляет 200 663 комплекта.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 858 869 человек, из них 696 191 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 28 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, что за прошедшие сутки первично привито 3 116 петербуржцев, а вторично вакцинировались 843 человека.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 818 419 человек предпочли вакцину "Спутник V", 25 937 человек выбрали препарат ""ЭпиВакКорона" и 14 513 петербуржцев привились вакциной "КовиВак".

Ранее врач рассказал, почему онкобольным необходимо вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.tv