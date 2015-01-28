Турагент помогла красноярцам обмануть ПЦР-тесты и улететь за границу

Ее раскритиковали в социальных сетях.

Красноярский туристический агент Екатерина Семенова помогла клиентам с положительным тестом на COVID-19 улететь в Египет. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу туроператора Anex Tour.

О своей услуге туристам, у одного из которых оказался положительный ПЦР-тест, Семенова рассказала в Instagram.

Я им сказала, чтобы они просто заливали мирамистин, где только можно — в нос, в рот, в уши, чтобы тест у них показал какой-то другой результат. Что в принципе и получилось. Тест они пересдали, и он у них оказался отрицательным. Екатерина Семенова, турагент

Клиенты смогли улететь в Египет, однако в интернете данный поступок раскритиковали комментаторы. Большинство из них посетовали, что из-за подобных действий COVID-19 распространяется быстрее.

Семенова работала по партнерскому договору с туроператором. Однако после инцидента было принято решение о прекращении сотрудничества с ней.

Ранее мы сообщали, что туристические операторы просят открыть зарубежные направления из-за нехватки мест в Сочи.

Видео: Instagram/kate007travel