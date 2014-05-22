Россия возобновляет авиасообщение с США и еще семью странами

Авиакомпании уже готовы отправлять россиян в Италию, Болгарию и на Кипр.

С 28 июня Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами. Об этом информирует ТАСС.

Теперь россияне смогут отправиться в Соединенные Штаты Америки, Италию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Кипр, а также в Северную Македонию.

Данное решение оперштаба означает, при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в указанные страны. Известно, что в настоящее время они уже готовы возобновить рейсы в Италию, Болгарию и на Кипр.

Уточняется, что один рейс в неделю открыли по направлению Москва - Скопье (Северная Македония). В Италию можно отправиться рейсом Москва - Рим или Москва - Милан. В Венецию и Неаполь можно отправиться дважды в неделю.

Ранее мы сообщали, что российские власти хотят бороться с махинациями с вывозом туристов за границу.

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