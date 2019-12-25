В компании рассказали о рейсах до турецких городов.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул. Об этом журналистам рассказал официальный представитель воздушного перевозчика Михаил Демин. Специалист отметил, что компания планирует выполнять еженедельно по два рейса до столицы Турции.

"Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул - увеличение до двух рейсов в день, Анталья - один рейс в день, Бодрум - один рейс в день, Даламан - один рейс в день. Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"

Эксперт уточнил, что планируется и дальше расширять маршрутную сеть полетов до Турции и в обратном направлении. Компания мониторит загрузку самолетов, после чего принимается решение в зависимости от спроса на рейсы от клиентов.

Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня.

Фото: Piter.tv