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"Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул
Сегодня, 11:48
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"Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул

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В компании рассказали о рейсах до турецких городов.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул. Об этом журналистам рассказал официальный представитель воздушного перевозчика Михаил Демин. Специалист отметил, что компания планирует выполнять еженедельно по два рейса до столицы Турции.

"Аэрофлот" открыл с 25 июня дополнительные рейсы в Турцию: Стамбул - увеличение до двух рейсов в день, Анталья - один рейс в день, Бодрум - один рейс в день, Даламан - один рейс в день.

Михаил Демин, представитель "Аэрофлота"

Эксперт уточнил, что планируется и дальше расширять маршрутную сеть полетов до Турции и в обратном направлении. Компания мониторит загрузку самолетов, после чего принимается решение в зависимости от спроса на рейсы от клиентов.

Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: авиасообщение, аэрофлот, открытие границ, стамбул, туризм
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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