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Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня

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Также РФ возобновит полеты еще в семь стран.

Российские власти приняли решение восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. 

На заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с турецкой республикой с 22 июня этого года
Татьяна Голикова

Зампред сказала, что данное решение было принято по заключению российских специалистов и "с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".

Помимо Турции Россия возобновит авиаперелеты в США, Италию, Кипр, Северную Македониею, Бельгиею, Болгариею и Иорданию.

Фото: Mikhail Nilov  / Pexels

Видео: YouTube / Россия 24

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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