Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня

Российские власти приняли решение восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
На заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с турецкой республикой с 22 июня этого года
Татьяна Голикова
Зампред сказала, что данное решение было принято по заключению российских специалистов и "с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".
Помимо Турции Россия возобновит авиаперелеты в США, Италию, Кипр, Северную Македониею, Бельгиею, Болгариею и Иорданию.
Фото: Mikhail Nilov / Pexels
Видео: YouTube / Россия 24
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