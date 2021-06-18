Голикова: авиасообщение с Турцией восстановится с 22 июня

Также РФ возобновит полеты еще в семь стран.

Российские власти приняли решение восстановить авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом во время брифинга 18 июня сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

На заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с турецкой республикой с 22 июня этого года

Татьяна Голикова

Зампред сказала, что данное решение было принято по заключению российских специалистов и "с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти".

Помимо Турции Россия возобновит авиаперелеты в США, Италию, Кипр, Северную Македониею, Бельгиею, Болгариею и Иорданию.

Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Видео: YouTube / Россия 24