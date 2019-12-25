Российские власти хотят бороться с махинациями с вывозом туристов за границу

Граждан попросили обращать внимание при покупке путевок, на ограничения введенные в России.

Ростуризм пообещал аннулировать допуски на выполнение грузопассажирских рейсов у авиакомпаний, вывозящих группы туристов в закрытые из-за коронавирусных ограничений страны. Об этом сообщает со ссылкой на источник "Коммерсант".

Именно операторы будут финансово отвечать перед туристами в случае, если поездку в закрытую стану отменят.

На прошлой неделе Росавиация рекомендовала российнам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами в рамках организованных туров. Ведомство сообщило, что в случае выявления нарушений будут вводиться ограничения.

Сейчас организованные группы туристов из России официально могут летать только в ряд государств. Но в некоторые курортные страны продолжают летать нерегулярные рейсы, которыми пользуются иностранцы, возвращающиеся в Росси граждане, граждане, воссоединяющиеся с семьей, вылетевшие для лечения или по работе.

При осуществлении покупки турпутевки с авиабилетом за рубеж просим учитывать, что авиакомпании при выполнении нерегулярных грузопассажирских рейсов не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов. Из сообщения Росавиации

С 2020 года Россия закрыла авиасообщение со многими странами из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства.

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