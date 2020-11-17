Петербург и Катар договорились о восстановлении прямых перелетов

Национальный совет по туризму Катара может построить свой отель в Петербурге.

Катар и Петербург могут восстановить прямое авиасообщение. К такому соглашению пришли губернатор Александр Беглов и генеральный секретарь Национального совета по туризму Катара, исполнительный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер на ПМЭФ-2021.

Стороны планируют развивать туризм между Северной столицей и Катаром. По словам Акбар Аль-Бакера, страна может предложить даже больше, чем их соседи. С марта 2020-го года Катар закрыл границы из-за пандемии. Недавно государство вновь начало принимать вакцинированных посетителей из стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Арабского залива.

Напомним, Катар — страна-гость этого года. В 2022 году там пройдет Чемпионат мира по футболу.

Фонд Qatar Investment Authority планирует купить 24,99% долей в проекте петербургской платной дороги "Западный скоростной диаметр".

Фото: Telegram / Пул78