Катар станет соинвестором ЗСД в Петербурге

Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021-го "после выполнения ряда условий".

Фонд Qatar Investment Authority планирует купить 24,99% долей в проекте петербургской платной дороги "Западный скоростной диаметр" (ЗСД). Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Qatar Investment Authority действует через свою 100% дочернюю компанию F4 Holding LLC. Подробности этой сделки не раскрываются. Планируется, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2021-го "после выполнения ряда условий".

До недавних пор доли делились между ООО "ВТБ инфраструктурный холдинг" (49%), ООО "Дефенсум-инвест" (26,1%) и кипрской компанией Blognot Limited (24,9%). При этом все три этих компании контролировались структурами ВТБ.

Протяженность основного хода ЗСД – 46,6 км. На ЗСД предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок. Движение осуществляется по 4-8 полосам. На ЗСД фиксируется до 390 тысяч транзакций в сутки.

Ранее на Piter.TV: Часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком построят за 2,3 млрд рублей.

Фото: Piter.tv