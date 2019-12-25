Часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком построят за 2,3 млрд рублей

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 23 июня.

АО "Западный скоростной диаметр" объявило конкурс на строительство съездов в районе Шкиперского протока. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2,36 млрд рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2022-го года.

Заявки будут приниматься до 23 июня.

На прошлой неделе стало известно о том, что на намывных территориях Васильевского острова появится новая развязка. Власти надеются, что это улучшит транспортную ситуацию в северной части острова.

Фото: Piter.TV