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Часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком построят за 2,3 млрд рублей
Сегодня, 11:55
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Часть развязки ЗСД со Шкиперским протоком построят за 2,3 млрд рублей

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Заявку на участие в конкурсе можно подать до 23 июня.

АО "Западный скоростной диаметр" объявило конкурс на строительство съездов в районе Шкиперского протока. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2,36 млрд рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2022-го года.

Заявки будут приниматься до 23 июня.

На прошлой неделе стало известно о том, что на намывных территориях Васильевского острова появится новая развязка. Власти надеются, что это улучшит транспортную ситуацию в северной части острова. 

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, зсд, развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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