Новая развязка ЗСД появится на намывных территориях Васильевского острова

В сутки ЗСД пользуются до 400 тыс. водителей.

На намывных территория Васильевского острова появится еще одна развязка ЗСД. Об этом на научной конференции в Высшей школе менеджмента СПбГУ сообщил вице-губернатор Максим Соколов, передал телеканал "Санкт-Петербург".

Планируется, что развязка будет у Шкиперского протока. Там сейчас идет строительство нового квартала. Власти надеются, что это улучшит транспортную ситуацию в северной части острова.

Первый этап Широтной магистрали скоростного движение (Витебскую развязку) завершат в 2024 году. На Петербургском международном экономическом форуме администрация планирует заключить соглашение на получение 10 млрд рублей от инвестора.

Ранее Piter.TV сделал репортаж о том, как намывные территории влияют на весь Васильевский остров.

Фото: Piter.TV