"Привет, намытая Россия": как намывные территории влияют на весь Васильевский остров

Мы отправились на намывные территории Васильевского острова, чтобы увидеть, как живут люди на Финском заливе.

Васильевский остров всегда был обособленной частью Петербурга. Про его улицы писал Гоголь в повести "Портрет", Пушкин любил приезжать на остров в гости, а Бродский и вовсе планировал прийти сюда умирать. Правда, со времен великих поэтов остров немного изменился.

В советское время территорию засыпали и искусственно продолжили остров, разбавив старый фонд советской застройкой. В наше время Финский залив продолжают засыпать. Мы приехали к намывной территории Васильевского острова, чтобы узнать, как новые ЖК влияют на весь исторический район.

Намывные территории – это засыпанный песком Финский залив общей площадью 477 гектаров. Южную часть проекта "Морского фасада" уже засыпали, северную – 163 гектара – застройщику ЛСР, согласно договору, еще предстоит насыпать и застроить к 2055 году. Однако далеко не все жители рады новым технологиям строительства.

Будущее, которое грозит василеостровцам и всему городу, угнетает. Это связано с дамбой, потому что она не рассчитана на намывные территории. Она совершенно не рассчитана на то, что такое количество воды в Финском заливе будет засыпано песком. Нэлли Вавилина, глава МО "Гавань"

Активисты борются против строительства северной части намывных территорий. По их мнению, стройка угрожает не только местным жителям пылью, грязью, и опасностью наводнения, но и может навредить морской фауне Финского залива. Опасения местных жителей разделяют и эксперты.

При строительстве намыва происходят комплексные изменения, взмучивание воды, облако взмучивания распространяется на большие территории. Мы будем замечать изменения в численности корюшки, которая ловится в Неве, потому что оказано воздействие на места нерестилища, количество лебедей уменьшится сильно, мы не будем иметь возможность наблюдать за этими величественными птицами. Эльмира Зайнагутдинова, кандидат биологических наук

По закону, застройщик в течение месяца обязан проводить общественные слушания, чтобы узнать мнение горожан о намыве северо-западной части острова. Жителям предлагалось ответить на вопросы о влиянии строительства на окружающую среду.

За этот месяц жители, которые не являются специалистами в этой области, должны были изучить большой труд. Что интересно, публичные слушания считаются состоявшимися, если в опросе поучаствуют 10 человек. Понимаете, масштабы этого всего? 10 человек пришлют опрос, и все. Нэлли Вавилина, депутат МО "Гавань"

Строительство на Финском заливе объясняют нехваткой территории в черте города: вся земля находится в частных руках. По словам представителей Комитета по градостроительству, кроме уже внесенных в план южной и северной части намывать территорию больше не планируют.

Эти намывы уже исчерпывают допустимую площадь. Планы по масштабному освоению Невской губы, путем устройства сети островов площадью тысячи гектаров, могут значимо повлиять на уровень наводнений даже в период закрытия комплекса защитных сооружений Артем Павловский, начальник отдела научно-исследовательского и проектного центра генерального плана Петербурга

Что будет с северным намывом, удастся ли активистам остановить строительство, покажет время. Южная сторона Морского фасада уже сформирована: в новые ЖК заселились более 15 тысяч человек.

При строительстве зданий застройщики часто обещают красивый вид на Финский залив. В реальности же в плане, а потом и перед окнами, появляется новый ЖК.

Сначала на южной части намыва построили ЖК "Капитан Немо", затем здесь в 2016 году появился ЖК "Я-Романтик", который должен был быть похож на американские кондоминиумы. (Кондоминиум – совместное владение и управление недвижимостью. - прим.ред.). Сейчас на южном намыве достраивают ЖК Golden City и возводят ЖК "Морская набережная" от ЛСР.

На самом деле, здесь достаточно красивые фасады зданий, ночью они хорошо светятся. Минусы есть: очень плотное население, я не знаю, что будет, когда ЛСР построит 40 домов. Я как оптимист склонен надеяться, что это улучшит вид, инфраструктуру, облагородит пространство. Андрей Ковалев, житель ЖК "Я-Романтик"

Изначально ЖК "Я-Романтик" задумывался как квартал без машин. Однако, когда жители поняли, что обещанную школу им пока во дворе не построят из-за того, что город не смог договориться с застройщиком, здесь образовалась огромная парковка.

Они паркуются, где попало. У нас есть площадь перед домом, которая должна стать школой, а сейчас превратилась в стихийную парковку. Я бы не сказал, что это плохо, потому что, если бы ее не было люди бы просто ставили машины на пляже. Антон Злобин, житель ЖК "Я-Романтик"

Этот детский сад – единственный объект инфраструктуры на намывной территории. Выглядит он современно, внутри есть бассейн. Но для такого количества жителей этого все-таки мало.

На существующем намыве есть явные проблемы с инфраструктурой. Власти еще в прошлом году обещали до 2024 года построить на намывных территориях 14 детских садов, 7 школ, открыть 9 кабинетов врачей. Но спустя год не началось строительство ни одного из них. Дороги здесь тоже проложили сами застройщики, их не обслуживают ГИБДД, тут нет знаков и пешеходных переходов.

Местная дорога принадлежит по идее государству, но делала ее не власть Петербурга, а управляющая компания. Здесь есть два моста, даже три, но сейчас функционирует только один Антон Злобин, житель ЖК "Я-Романтик"

Жители намыва объединились и пытаются вместе решить возникающие проблемы. На дорогах положили резиновые разделители полос движения, отвоевали территорию площади Европы и посадили на месте парковки деревья.

Правовой статус этой земли – это пустырь. Если там у нас Петербург за ЗСД, здесь у нас намытая Россия, которая в правовом поле пока не существует. Здесь образовалась незаконная платная стоянка. Люди выходили на демонстрации, общались с городской администрацией и отстояли свое право на парк. Пока из двадцати одной посаженной нами голубой елочки двадцать с половиной выжили, один лысик борется за жизнь, мы его подкармливаем, стараемся. Андрей Ковалев, житель ЖК "Я-Романтик"

Коренные жители Васильевского острова с опаской смотрят в сторону Финского залива. Из-за отсутствия инфраструктуры вся нагрузка ложится на ближайших соседей через ЗСД – МО Морской округ. Школы №2, №12 и гимназия 642 на той стороне острова уже переполнены. По словам жителей, очереди заметно выросли в поликлинике и на почте.

Вы посмотрите, на почту сходите получить посылку, там отстоишь не знаю сколько часов. Была радость, люди наслаждались, хоть какой пляжик, но был. Валентина Николаевна, жительница Васильевского острова

Будет народу больше, это гораздо всем сложнее. И детям, и учителям, и воспитателям. Раиса Арсентьевна, жительница Васильевского острова

Облагораживается и территория, и внешний облик микрорайонов. Думаю, что такой архитектурный подход к решению этой проблемы устроит не только меня, но и молодое поколение. Валентин Коровин, житель Васильевского острова

Намывные территории на Васильевском острове – первый подобный эксперимент в российских реалиях. Успешный или нет – покажет время. Если в ближайшее время здесь не удастся наладить инфраструктуру, микрорайон превратиться в обузу для всего района. Но сейчас все зависит только от того, сумеют ли договориться между собой застройщики, местные власти и сами жители.

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Фото и видео: Piter.TV