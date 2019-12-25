До 2030 года на намыве Васильевского острова построят 6 школ

Некоторых объектов придется ждать 9 лет.

В Василеостровском районе утвердили план строительства социальных объектов, большинство из них появятся на намывной территории. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

План рассчитан на 9 лет. В общей сложности до 2030 года в эксплуатацию введут 8 школ, 11 детских садов и 2 медицинских медучреждения. Из них 6 школ и 9 детских садов построят на территории Невской губы. План рассчитан на 9 лет.

Также в ближайшие годы планируется строительство амбулаторно-поликлинического отделения на 800 посещений в смену и амбулаторно-поликлиническое учреждение со станцией скорой помощи на 200 посещений в смену.

Ранее Piter.TV узнал о том, что "Ленэнерго" подвело итоги тендера на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова.



Фото: ВКонтакте / Форум жителей намыва / Васильевский остров

Карта: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга