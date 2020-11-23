"Ленэнерго" подвело итоги тендера на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова

Стоимость выполнения работ составит 965,7 млн рублей.

ПАО "Россетти Ленэнерго" подвело итоги объявленного еще в конце тендера на строительство подстанции "Намыв-2", предназначенной электроснабжения новых потребителей Васильевского острова, и, в целом, для увеличения надежности обеспечения электроэнергией этого района Санкт-Петербурга.

Всего свои заявки на конкурс представили четыре компании. Две из них были отклонены. Таким образом, участниками конкурса стали две – ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОПРОЕКТ" и ООО "АРСЕНАЛ ПЛЮС". В итоге, победителем комиссия признало первую из этих компаний.

С ней решено заключить договор на выполнение работ. Его стоимость составит 965,7 млн рублей, а срок выполнения проекта – 31 марта 2022 года.

Как сообщалось, максимальная цена этой закупки "Ленэнерго" была несколько больше – около 970,6 млн рублей.

Новая подстанция будет находиться на бульваре Александра Грина (участок 14). Это будет объект так называемого "закрытого" типа, т.е. без постоянного присутствия персонала. Она уже имеет диспетчерское наименование – "Морская". Речь, как сообщали ранее Piter.tv в "Ленэнерго", идет об электроснабжении намывных территорий.

Исполнителю проекта предстоит провести весь сложнейший комплекс работ – от подготовки территории до ввода подстанции в эксплуатацию.

Как сообщало ранее Piter.tv, президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по созданию историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысу.

Фото: Pixabay.com