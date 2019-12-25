Ленэнерго объявило тендер на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова

Максимальная цена контракта может составить около 971 млн рублей.

ПАО "Россетти Ленэнерго" объявило тендер на строительство подстанции "Намыв-2". Как сообщается в документации соответствующей закупки, энергообъект предназначен для электроснабжения новых потребителей Васильевского острова, и, в целом, для увеличения надежности обеспечения электроэнергией этого района Санкт-Петербурга.

"Строительство ПС 110 кВ "Намыв-2" с КЛ 110 кВ", - говорится в документации.

Новая подстанция будет находиться на бульваре Александра Грина (участок 14). Это будет объект так называемого "закрытого" типа, т.е. без постоянного присутствия персонала. Она уже имеет диспетчерское наименование – "Морская".

Речь идет об "электроснабжении намывных территорий", - сообщили Piter.tv в "Ленэнерго".

Будущему исполнителю проекта, который, как намечено, будет определен по итогам конкурса этой закупки, предстоит провести весь сложнейший комплекс работ – от подготовки территории до ввода подстанции в эксплуатацию. Как ожидается, проект будет реализован к концу первого квартала 2022 года.

Максимальная сумма контракта для исполнителя может составить 970,6 млн рублей.

Заявки для участия в конкурсе можно подать до 28 декабря. Итоги его планируется подвести 29 января.

Как сообщало ранее Piter.tv, в двух районах Петербурга "Ленэнерго" построит новые электроподстанции.

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