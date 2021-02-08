Рыбацкое: как зеленый район превращается в спальник с "человейниками"

Мы приехали в Рыбацкое, чтобы узнать, как сегодня, в некогда сельском уголке, живут люди.

Рыбацкое – один из старейших исторических районов Петербурга, первое упоминание об этой местности датировано еще 15 веком. До 1963 года Рыбацкое было селом, большинство домов были деревянными, жители знали друг друга – все как в обычной деревне. Постепенно Рыбацкое разрослось до 65 тысяч человек и столкнулось с типичными городскими проблемами.

Мы приехали в Рыбацкое, чтобы узнать, как сегодня, в некогда сельском уголке, живут люди. У выхода из метро сразу же бросается в глаза эта огромная площадь. Раньше здесь был рынок, где бабушки продавали овощи и фрукты, а сейчас – парковка, правда, она не работает уже 3 года.

Перехватывающую парковку построили по заказу Городского центра управления парковками в 2018 году, с тех пор объект сменил двух подрядчиков: оба не выполняли условия договора. Работы по созданию автостоянки были запланированы в адресной программе на 20 год. В феврале 21 автомобили продолжают парковаться у торговых центров, мешая проходу пешеходов.

По словам заказчика, в марте снова будут проводить конкурс подрядчиков. Открыть парковку планируют в конце года. Транспортная проблема остро стоит в Рыбацком, это подтвердит любой местный житель.

Если случится небольшой затор, то это намертво, можно стоять часами. у нас два метро: Пролетарская и Рыбацкое, многие пользуются метро Рыбацкое, но основной поток автомобилистов едет в центр города через бутылочное горлышко на Обуховской Обороны. Максим Плюснин, активист

В 80-х годах деревянное Рыбацкое полностью снесли и начали строить панельные многоэтажки. В 2000-х в жизни района начался новый этап – точечная застройка территории современными ЖК, которые в народе прозвали "человейниками". Князь "Александр Невский", "Речной", "Рыбацкая гавань", "Невские паруса". Инфраструктура не успевает за темпами строительства.

Вы знаете, было очень хорошо, когда мы приехали в 2006 году, когда домов не было, была просто прогулочная зона, было больше места гулять, нам это понравилось. Дорога сузилась, строят и строят, такие пробки. У меня знакомый ехал из Усть-Ижоры, час добирался вместо 15 минут. Нужно инфраструктуру делать. Людмила и Виктор, жители Рыбацкого

Помимо дорог, людям, поселившимся в новых ЖК, не хватает школ и больниц. Растет нагрузка на социальные объекты в центральной части района. Однако это здание – воссозданная историческая школа, пустует уже пять лет и, похоже, так и будет стоять просто для красоты.

Примерно на этом месте раньше был Училищный дом, построенный архитектором Львом Шишко в 1909 году, затем здесь находилась школа №333, ставшая легендой Рыбацкого. Школа проработала почти 70 лет, в том числе в последние годы войны. В 1978 году ее закрыли, здание передали заводу Большевик под общежитие. После этого состояние здания начало ухудшаться.

Вместо реконструкции в 2007 году памятник регионального значения было решено снести, на его месте построили шесть домов ЖК "Речной" и новое здание школы. При строительстве ЖК застройщик "ЛенСпецСМУ" занял часть парка на берегу Невы, чем вызвал недовольство местных жителей.

Люди, когда узнали, что эту территорию хотят застроить, тут были организованы митинги, около 30 человек, но уже было поздно. "ЛенСпецСМУ" построил этот ЖК. Прошло 5 лет, непонятен его статус, ходили слухи, что это будет бизнес-центр, но жители требуют, чтобы передали это здание под социальные нужды. Максим Плюснин, активист

Еще одно историческое здание, которое ценят жители Рыбацкого – дом крестьянского поэта Федора Слепушкина. Талантливый поэт был местной знаменитостью, самородком, сумевшим обратить к своим стихам внимание Пушкина. В доме у "русского Бёрнса", как его называли, бывали именитые гости, в том числе императрица Мария Федоровна, супруга Павла I. Сейчас здание заброшено, из-за пожара в 2013 году оно сильно пострадало и продолжает разрушаться.

В царское время последний Слепушкин, который проживал в Усть-Славянке продал дом государству, с тем условием, что здесь будет народная школа. До революции школа была здесь устроена. Можно было бы попробовать восстановить этот дом и использовать, с этой целью он и был передан государству. Александр Лобов, краевед, руководитель музея в Рыбацкой библиотеке

Почувствовать разницу архитектурных стилей можно у дома рыбопромышленников Зотовых на Рыбацком проспекте. От здания практически ничего не осталось – оно даже отмечено на картах как руины. На его месте еще не построили новый ЖК только из-за того, что часть земли принадлежит наследникам.

Еще в 2016-2017 годах администрация района обещала, заявляла, что тут можно построить социальный объект, краеведческий музей, все, что угодно. Когда я смотрю на этот дом, не знаю, есть ли шансы его восстановить, будем надеяться, держать в тонусе наших чиновников. Как-то хотелось бы, чтобы наша история Рыбацкого в каком-то виде сохранилась. Больно смотреть на этом контрасте с небоскребами, что от истории нашей ничего не останется. Максим Плюснин, активист

Берег Невы остается самой главной зеленой зоной в Рыбацком. Еще 40 лет назад по всему району стояли деревянные дома, окруженные садами, сейчас с каждым годом зеленых уголков остается все меньше. Зачастую жители жалуются на экологическую обстановку – реки меняют свой цвет несколько раз за сезон из-за промышленных предприятий рядом.

Периодически, когда я выхожу, по утрам идет немного парфюмерный запах, а что это такое, не могу сказать, а так, кто его знает, как с экологией. Вот эта незамерзаемость появилась сравнительно недавно, есть подозрения, что что-то со Славянки полезное сливается. Наталья, житель Рыбацкого

При всех проблемах в Рыбацком действительно есть потенциал. Во-первых, исторический район окружен тремя реками, которые создают неповторимый пейзаж. Во-вторых, жизнь в Рыбацком в каком-то смысле все еще остается загородной и уютной. Кроме того, в исторической части района проблемы с инфраструктурой не такие явные, как в том же Мурино.

Прекрасный район, спокойный, очень хорошо, люди здесь такие вежливые и хорошие все, воздух свежий, можно выйти погулять, Нева, все прекрасно. Лариса, житель Рыбацкого

Мы из центра приехали, нам здесь очень нравится, жили на Грибоедова. И воздух, и погулять есть где. Рыбацкое изменилось, конечно, вот парк мы отвоевали, раньше здесь было кладбище, хотели дома строить, писали в управление. Дома построили, церковь при нас, лучше стало. Тамара и Лидия, жители Рыбацкого

Именно здесь, на берегу Невы, сохранился дух исторического Рыбацкого. Этот район еще не догнал Парнас или Мурино по количеству новостроек, но есть ощущение, что Рыбацкое может превратиться в одно из таких мест. Мы надеемся, что жители будут беречь свою территорию, а власти обратят внимание на текущие проблемы.

Фото и видео: Piter.TV, Рыбацкий краевед