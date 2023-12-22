Почти на два года ограничат движение по Славянской улице в Рыбацком

В Невском районе с 25 марта ограничат проезд по Славянской улице. Речь идет об участке от Полевого переулка до дома 8 по Славянской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать до 26 января 2026 года. В Рыбацком в это время будут проходить работы по размещению временных ограждений.
Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.
Пресс-служба ГАТИ
Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрута. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Фото: ВКонтакте / ГАТИ, Piter.tv
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