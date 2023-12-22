  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти на два года ограничат движение по Славянской улице в Рыбацком
Сегодня, 11:11
85
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Почти на два года ограничат движение по Славянской улице в Рыбацком

0 0

Ограничения будут действовать до 26 января 2026 года.

В Невском районе с 25 марта ограничат проезд по Славянской улице. Речь идет об участке от Полевого переулка до дома 8 по Славянской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать до 26 января 2026 года. В Рыбацком в это время будут проходить работы по размещению временных ограждений.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрута. Автомобилистов призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ, Piter.tv

Теги: ограничат проезд, рыбацкое, славянская улица, усть-славянка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии