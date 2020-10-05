Старая Ржевка: как живет забытый исторический район Петербурга

На Ржевке нет поликлиник, детских садов и дорог. Зато есть люди, которые борются за благоустройство своего района.

Старая Ржевка — исторический район на границе Петербурга и Ленобласти. В XIX веке здесь раскинулся Ржевский артиллерийский полигон, после распада СССР он пришел в упадок, территория оказалась бесхозной. Когда-то здесь планировали построить станцию метро, вместо этого запустили трамвай "Чижик".

На Ржевке во время войны проходила "Дорога жизни", был построен аэродром "Смольное", сыгравший важную роль в жизни города во время блокады. Однако сегодня район выглядит забытым. Мы приехали посмотреть, как живут местные жители.

Вы видите, как выглядит площадь. Назначена реконструкция площади, мы ее ждем с нетерпением. Правда, говорят, что она будет не так скоро, не в этом и не в следующем году, года через два минимум. Сейчас проблема у нас такая здесь: вот трамвайная диспетчерская, тут шла прямая дорожка из 35-го квартала на станцию и к транспорту, но все знают, что "Чижик" съел эту дорожку, захватил это место, осталось глухое место, заросли, но не настолько глухое, чтобы бомжи туда не пробрались. Наталья Лукина, жительница Ржевки

У нас разрабатывается проект благоустройства станции Ржевская. Ее производят по заказу КРТИ. Данный проект будет закончен в этом году, будет полностью реконструкция всей площади сделана с последующим благоустройством. Будут полностью обновлены подъезды, пешеходные маршруты сделаны, тротуар, который жители просят. Сейчас здесь достаточно хаотичное движение. Единственное, проект завершается в этом году, по финансированию строительства пока не определено, может быть, как следующий, так и 2022 год. Руслан Проценко, начальник отдела благоустройства Красногвардейского района

Еще одно важное место на Ржевке — железнодорожная станция. Отсюда начиналась сухопутная часть "Дороги жизни". По этим рельсам в город доставляли продукты, лекарства и боеприпасы.

Данная станция сыграла очень важную роль в снабжении Ленинграда продовольствием во время Великой Отечественной войны. Когда мы говорим о "Дороге жизни", мы прежде всего имеем в виду ледовую трассу, которая была проложена по льду Ладожского озера, но мы должны не забывать, что продовольствие нужно было еще доставить до города, снабжение прежде всего происходило по той железнодорожной ветке, которая находилась позади нас. Артем Кирпичёнок, историк

И Ржевская площадь, и станция остаются главными общественными точками микрорайона. Однако дороги здесь оставляют желать лучшего.

С коляской очень неудобно проходить через пути, по верхнему переходу небезопасно подниматься, а на путях огромные дырки в настилах, хотелось бы чтобы тоже заменили. Дарья Архипцева, жительница Ржевки

Посмотрите, как ходят наши дети, как ходим мы, сейчас здесь еще сухо, представьте, когда дождь, здесь по колено, я вас уверяю. Своими силами жильцы положили поддоны, по ним еще можно пробраться, срезать кусок, обходить приходится около километра. Ольга Барышева, жительница Ржевки

Отсутствие дорог — не единственная проблема Ржевки. Здесь нет детских садов, осталась одна школа. Вместо полноценной поликлиники для жителей работает педиатрический кабинет.

Думаю, что это началось в 90-х с закрытием садиков, у нас здесь было пять детских садов и ясли. Началось в эти годы, когда полигон стал приходить в упадок, до того тут было намного благоустроенно, не было больших домов. Наталья Лукина, жительница Ржевки

Детский сад закрыли последний, дали военным квартиры, которые уже имеют квартиры, бог знает, сколько они нахапали. Думали, что сносить будут, они опять получат квартиры, но не задумались, что детских садов нет. Поликлиника была, хорошая была поликлиника. Евдокия Милякова, жительница Ржевки

Хотелось бы чтобы садик у нас в 38-м квартале появился все-таки. Но думаю, когда он появится, мы уже пойдем в школу. Дарья Архипцева, жительница Ржевки

На Ржевке можно увидеть многие исторические здания. Например, Аракчеевские казармы, построенные в XIX веке. Изначально здания выполняли роль конюшен, позже стали казармами для охранников Охтинского порохового завода.

Самобытность Ржевки в том, что у нее очень давняя и интересная история. Здесь очень много сохранилось построек рубежа XIX-XX веков. Это казармы, которые строились для полигонов артиллерийского и морского. Сейчас этих зданий до сих пор осталось очень много, во многих живут люди и ухаживают за ними. Наталья Лукина, жительница Ржевки

Не все исторические здания удалось сохранить. Региональный памятник, общественная баня на Окраинной улице выглядит бесхозной. Местные жители ходили сюда на протяжении 120 лет, в 2000-х баня закрылась.

Полигоновская баня, такая солдатская. Она пользовалась большим спросом, там была любимая всеми баба Валя, которая ее топила, за ней следила. Люди ходили туда с удовольствием. Баню закрыли, сейчас это заброшенное здание с выбитыми дверьми и окнами, кучами мусора внутри и вокруг. Наталья Лукина, жительница Ржевки

В полутора километрах от Ржевской площади можно найти старое здание мельницы Охтинского порохового завода. Мельницу по новой американской модели решил установить на реке Охте Николай I. В наше время она превратилась в жилой дом.

Это изначально было абсолютно уникальным сооружением середины XIX века, замечательный памятник промышленной архитектуры. Почему мельница называлась четырехпоставочной, это в какой-то степени был промышленный комбайн. Она могла приводиться в движение водой, лошадьми, руками и ветром. То есть все формы тягловой силы, которые существовали в то время, могли использоваться в работе этой мельницы. Артем Кирпичёнок, историк

Сегодня только эта величественная архитектура напоминает о былом военном и промышленном могуществе Ржевки.

МО Ржевка возглавляется Черевко В.Г. уже почти 25 лет, сам он человек, может быть, выдающийся, называет себя хозяином земли Ржевской, но я убежден, что хозяина здесь нет. Вячеслав Чурзин, житель Ржевки

"Цветок жизни", станция Ржевка, где был взрыв, Ржевский коридор, там стела стоит, сам полигон, где стоят пушки, которые вели обстрел во время войны, они уникальны, таких больше нет. Это все можно было превратить в историческое памятное пространство, облагороженное, не застроенное небоскребами. Сохранение этой нашей зелености и провинциальности, истории – вот наша мечта.

Наталья Лукина, жительница Ржевки

Ржевка развивается, здесь есть очень активные жители, которые помогают постоянно развивать Ржевку, не оставляют ее без внимания. В любом случае благоустройство не завершится здесь никогда, она будет становиться все лучше и лучше. Руслан Проценко, начальник отдела благоустройства Красногвардейского района

Исторически важный район Петербурга оказался забытым и потерял самобытность. Здесь нет дорог, детских садов, поликлиник, зато есть люди, которые любят и ценят свой район. Изменится ли ситуация в ближайшие годы, как обещают чиновники, покажет время, а мы продолжим следить.

Фото и видео: Piter.TV