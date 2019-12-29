Как передовой завод "Красный треугольник" превратился в Бермудский треугольник Петербурга

Спецрепортаж о самой масштабной заброшке Петербурга. Как за 20 лет огромное предприятие превратилось в опасные развалины, судьбу которых никто не хочет решать.

"Достижения цеха №110 в производственной деятельности известны. Особенно впечатляющи результаты с начала этого года. Например, в марте выполнена программа выпуска изделий как по объемам, так и в натуральном выражении, то есть полностью закрыты позиции ассортимента". Так в 1989 году писали журналисты газеты "Красный треугольник". Спустя 30 лет ассортимент одного из крупнейших предприятий страны приходится изучать в руинах.

В это сложно поверить, но завод выпускал тысячи тонн обуви, шин и резиновых изделий. "Красный треугольник" или, как его называли, "Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры" в 1860 году стал первым резиновым заводом России, до самого банкротства он останется монополистом. Галоши, сапоги или игрушки, сделанные здесь, были практически в каждой советской семье, резиновую продукцию поставляли и в Европу.

Мы находимся в одном из цехов бывшего завода резиновой обуви. Я принес вам показать модели обуви: резиновые сапоги, галоши, дамские ботинки. Мы можем видеть остатки конвееров ленточных, они еще сохранились, мы можем посмотреть, как выглядел конвеер в цехе. Здесь даже можно увидеть остатки обуви среди этого мусора. Александр Треугольников, основатель информпроекта "Треугольник"

До 1987 года производить такую обувь помогал Владимир Спихичев из известной рабочей династии. На "Красном треугольнике" он прошел путь от обычного инженера до старшего мастера. Суммарно семья Владимира проработала на заводе около 200 лет.

Отец работал с 1945 по 1996 год, мать работала, потом ушла на инвалидность. Я работал, супруга, сестра. Братья отца, средний и младший брат, их жены, еще двоюродный брат и их ребенок. Это очень большая семейная династия Спихичевых. Владимир и Светлана Спихичевы, бывшие сотрудники "Красного Треугольника"

Родители Владимира получили десятки наград за годы, отданные заводу. Самому Владимиру побить трудовой рекорд отца не удалось: некогда крупнейший завод обанкротился и задолжал 260 миллионов рублей.

Я ушел в 1987 году, когда постановление вышло жителям Ленинграда, живущим в коммунальной квартире, на пять лет на стройку, и мы вам квартиру даем. Я ушел на стройку. Когда срок закончился, возвращаться было уже некуда, хотя я бы перешел обратно спокойно. Владимир и Светлана Спихичевы, бывшие сотрудники "Красного Треугольника"

Рабочие места потеряли тысячи человек. Из крупнейшего предприятия "Красный треугольник" превратился в самую масштабную заброшку Петербурга. Здесь снимают фильмы об апокалипсисе, клипы и документальные картины, проводят фотосессии, нелегальные экскурсии и просто прогуливают уроки.

Любой желающий может прикоснуться к промышленной истории, нужно только найти лаз. Школьники придумали десятки способов залезть внутрь, каждый из них не отличается безопасностью. За последние четыре года здесь произошло восемь несчастных случаев. И это только фиксированная статистика.

Комплекс "Красного треугольника" является уникальным. Вы больше нигде такого исторического комплекса не найдете. Около 150 корпусов производственных, с галереями, переходами, арками. Очень сложная система, прямоугольные дворы с котельными. Александр Треугольников, основатель информпроекта "Треугольник"

Судьба завода давно волнует градозащитников и краеведов. Часть зданий, принадлежащая действующим компаниям, уже отреставрировали, там поселились офисы и магазины. Однако государственная собственность, а это треть территории, с каждым годом все больше разрушается.

Здания признаны выявленным объектом культурного наследия. При этом комплекс не охраняется, мародеры разбирают его по частям. Каждый год здесь поджигают горы мусора, один из пожаров площадью 300 метров случился в феврале этого года.

На месте резинового монополиста планировали построить арт-парк пива, мотоцентр, диснейленд, центр андеграунда, мастерские и культурные площадки. В 2017 году архитектурное бюро "Герасимов и партнеры" разработало концепцию по преобразованию "Красного треугольника" в жилой квартал. Реализацию оценили в 40-45 миллиардов рублей. Однако, как мы можем заметить, дальше идеи дело не пошло.

Наше предложение в том, что эта территория должна стать не монофункциональной, а многофункциональной. Залог успеха – это многофункциональность, это должны быть и офисы, и жилье, и промышленность, спорт, детские сады, школа и учреждения культуры. Тогда будет жить территория, когда она будет полноценным районом города. Евгений Герасимов, руководитель архитектурного бюро "Герасимов и партнеры"

Концепцию разработали по просьбе Фонда имущества Санкт-Петербурга. Эскиз проекта Герасимова был передан в комитет имущественных отношений "для принятия управленческого решения". После презентации бюро с фондом больше не общалось.

Фонд имущества, насколько я знаю, прекратил свое существование в том виде, в котором был. Мне неизвестно о том, что город предпринимал какие-то усилия по изменению ситуации. На мой взгляд, как процветала бесхозяйственность, так и продолжает все оставаться в том же виде. Евгений Герасимов, руководитель архитектурного бюро "Герасимов и партнеры"

На наш запрос Фонд имущества ответил следующее: "Окончательная концепция развития территории не утверждена. В октябре 2019 года принято решение о создании межведомственной рабочей группы и необходимости разработки концепции развития территории". Та же самая формулировка была озвучена почти два года назад.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников тоже дал ответ на наш запрос: "На объект планируют выехать в первом квартале 2020 года для более подробного ознакомления". В комитете имущественных отношений Петербурга, который осуществляет распоряжение государственным имуществом города, спустя неделю на запрос так и не отреагировали. Все госслужбы отказались дать комментарий: по их мнению, для предоставления информации и комментариев отсутствуют основания.

Проблема очевидна: в городе есть огромная территория с историческим бэкграундом, которая могла бы превратиться из пустующего и опасного объекта в культурное пространство или жилой квартал. Но как это обычно происходит: дело столкнулось с бюрократией и заглохло. Мы надеемся, что внимание общественности и журналистов заставит чиновников чуть быстрее осваивать историческую территорию. Иначе осваивать будет уже нечего.

Фото и видео: Piter.TV